Мошенники вынудили 65-летнюю москвичку отдать им 26 миллионов рублей

Мошенники похитили у 65-летней москвички 26 миллионов рублей под видом специалистов казначейства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пенсионерке позвонили аферисты и напугали тем, что её личные данные находятся под угрозой. Женщине предложили перезвонить в федеральное казначейство.

Оказалось, что москвичка звонила аферистам, которые вынудили её под угрозой обыска передать деньги и драгоценности курьеру. Установление всех обстоятельств хищения на контроле в Мещанской межрайонной прокуратуре.