ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС. Удар пришёлся по транспортному цеху. Повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания, два автомобиля полностью уничтожены огнём, сообщили на станции.

31 мая ВСУ также атаковали транспортный цех станции. Это произошло в тот момент, когда на территории работали эксперты МАГАТЭ. Были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель".

Предыдущий удар накануне за день до этого пришёлся в здание машинного зала энергоблока. Там находится турбогенератор. Риск аварии был серьёзный.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что удары по Запорожской АЭС - это серьёзные инциденты, которые ставят под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.