Уничтожил пулемётную точку ВСУ: подвиг рядового Якимова

Подразделение рядового Сергея Якимова во время штурма вражеского опорника попало под плотный пулемётный обстрел. Грамотно используя рельеф местности, Сергей скрытно обошёл позицию противника с фланга и ручными гранатами уничтожил пулемётную точку вместе с расчётом.

Ефрейтор Евгений Кравченко вместе со своим подразделением штурмовал форпост противника на важном тактическом направлении и попал под обстрел. Рискуя жизнью, он подобрался к вражеской позиции с фланга и ручными гранатами уничтожил огневую позицию и живую силу ВСУ.