Российские войска расширяют зону контроля в центре Константиновки, а также в северных районах. По предварительной информации, в городе заблокированы более трёхсот киевских неонацистов. Малыми группами противник пытается отступать на запад в сторону Дружковки. Все перемещения фиксируют наши операторы беспилотников, не оставляя ВСУ шансов на эвакуацию.

На Добропольском направлении российская армия закрепилась на окраинах сёл Мирное и Василёвка. Артиллерия и ударные дроны взяли под контроль западную трассу на Новоалександровку, по ней боевики перебрасывали резервы.

На Запорожском участке воздушный бой беспилотников завершился победой наших военных. Также операторы ликвидировали в лесополосах целый ряд вражеских антенн связи. Расчёты гаубиц Д-30 нанесли сокрушительные удары по огневым позициям ВСУ, обеспечив продвижение нашей пехоты.