Ночью 14 июня силы ПВО сбили над Россией 249 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 249 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов и акватория Азовского моря. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областях и в Крыму.

Фрагменты сбитых БПЛА упали на территорию промышленного предприятия Новомосковска Тульской области. В Ярославской области обломки дрона попали в промышленные объекты по хранению топлива.