В ДТП с грузовиком и автобусом в Подмосковье погибли люди

Два человека погибли и ещё 21 пострадал, в том числе трое госпитализированы в тяжёлом состоянии, в результате страшной аварии в подмосковном Одинцове.

В субботу днём на шоссе вблизи Звенигорода на полном ходу столкнулись самосвал и рейсовый микроавтобус. Удар был такой силы, что обе машины занесло и они остановились, только врезавшись в отбойник.

Маршрутка опрокинулась на бок. По предварительным данным, к трагедии привел опасный манёвр водителя грузовика, который выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело.