Все 14 округов Херсонской области оказались полностью обесточены

Все 14 округов Херсонской области оказались обесточены. Причиной стали технические нарушения в энергосистеме Запорожской области, сообщила компания "Херсонэнерго".



"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно до устранения, обесточены такие муниципальные округа: Скадовский МО (полностью), Алешкинский МО (полностью), Голопристанский МО (полностью), Чаплынский МО (полностью), Каланчакский МО (полностью), Генический МО (полностью), Новотроицкий МО (полностью), Ивановский МО (полностью), Нижнесерогозский МО (полностью), Верхнерогачикский МО (полностью), Горностаевский МО (полностью), Великолепетихский МО (полностью), Каховский МО (полностью), Новокаховский МО (полностью)", — говорится в сообщении.



Специалисты начали работу над восстановлением энергоснабжения в кратчайшие сроки, добавили в компании.