Вступление Украины в ЕС будет долгим и сложным, предупредил Петер Мадьяр

Вступление Украины в ЕС будет долгим и сложным, предупредил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что если Киев не выполнит свои обязательства.



Будапешт снял свои возражения против начала переговоров о будущем Украины в ЕС. Это произошло после достижения соглашения о восстановлении прав проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства, подтвердил Мадьяр.



"Украина официально включила положения венгерско-украинского двустороннего соглашения в свой план действий, подготовленный в рамках процесса вступления в ЕС. Это означает, что выполнение украинских обязательств, включенных в венгерско-украинское юридическое соглашение о правах венгерского меньшинства в Закарпатье, теперь будет соответствовать ожиданиям ЕС", — сказал Мадьяр в видеообращении, которое транслировали национальные телеканалы.



Страны ЕС одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что переговоры официально начнутся 15 июня.