Вспышку Эболы назвали "генеральной репетицией" глобальной пандемии

Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго может быть "генеральной репетицией" глобальной пандемии, пишет Financial Times.



"Мы находимся в гораздо худшем положении из-за враждебного отношения к общественному и глобальному здравоохранению, которое возникло после пандемии COVID-19. Если когда-либо и существовал момент, когда миру необходим успех в сфере глобального здравоохранения, то этот момент настал сейчас", — приводит газета слова директора соответствующей программы в организации Совет по международным отношениям Томаса Боллики.



Правительство ДРК объявило о начале вспышки лихорадки Эбола 15 мая. В тот же день Минздрав Уганды подтвердил завозной случай заболевания.