Трамп раскрыл детали мирного соглашения с Ираном

Меморандум между США и Ираном могут подписать уже сегодня в электронном формате. Дату подтвердили в МИД Пакистана, который является посредником в переговорах сторон, о ней же заявил и Дональд Трамп.

Президент США раскрыл и подробности сделки. По его словам, после заключения соглашения Ормузский пролив будет полностью разблокирован, также исламская республика лишится возможности обладать ядерным оружием. Иранская сторона не опровергает подписание рамочного договора, но и не указывает точной даты.

Ещё один участник конфликта - Израиль - считает меморандум провалом и результатом давления Тегерана на Вашингтон. По данным местных СМИ, в Тель-Авиве уверены, что США подставили еврейское государство.

Несмотря на требования властей Ирана и американского президента, ЦАХАЛ продолжает бить по Ливану. За минувшие сутки Израиль нанёс удары более чем по 70 объектам на юге страны.