Очень много воды: Москва приходит в себя после ливня с градом

Столичный регион приходит в себя после мощного грозоврго ливня. Всего за несколько часов в Москве выпало более половины месячной нормы осадков.

Основной удар стихии пришёлся на восточные районы мегаполиса. Там побит рекорд - свыше 120 миллиметров осадков за один вечер, это почти вдвое больше всей июньской нормы.

В результате улицы города местами затопило, машины глохли в глубоких лужах. Вода проникала в салоны автобусов. В некоторые подземные переходы невозможно было войти. Непогода сопровождалась сильным ветром и градом.