В европейских городах растёт недовольство мигрантами

Антимиграционные протесты прошли сразу в нескольких странах Европы. Все против всех. В шотландском Глазго недовольные засильем нелегалов и ростом жестоких преступлений со стороны приезжих местные жители вышли на акции протеста. Тут же на улицы высыпали и недовольные нетолерантностью митингующих активисты движения "Антифа". С плакатами, явно отпечатанными в одной типографии. И отрепетированными лозунгами. Попытки полиции развести демонстрантов по разные стороны баррикад закончились столкновениями.

Недовольные миграционной политикой властей подчеркивают: большинство мигрантов не являются беженцами. Они прибывают из стран, где нет никаких боевых действий. Консервативные британцы называют их экономическими захватчиками, которые паразитируют на социальных пособиях и совершают жестокие преступления. Протесты и беспорядки охватили все Соединенное Королевство. От Англии до Северной Ирландии. Они продолжаются уже неделю. И аресты активистов только усиливают напряженность.

Общество всколыхнули два нападения на местных жителей. В Белфасте беженец из Судана хотел ножом отрезать голову мужчине. В Ланкашире мигрант, по некоторым данным из Афганистана, напал на 17-летнюю девушку и пытался перерезать ей горло. А после атаки прыгал от радости.

В Италии - массовые шествия под лозунгом "реэмиграции", за выдворение приезжих из страны. Как и в Британии, в противовес правым на улицы тут же вывели недовольных расизмом. Тех, кто не видит ничего страшного в миграционной политике властей. Они появились также организованно, как и в Белфасте и Глазго.