Мир замер в ожидании подписания соглашения между США и Ираном

В нескольких городах Ирана прошли масштабные митинги против сделки с Вашингтоном. Документ может быть подписан уже сегодня, заявляет президент США Дональд Трамп. Соглашением недовольны и в Израиле. Тель-Авив обвиняет американского лидера в предательстве и продолжает наносить удары по Ливану.

Не было сомнений, что Дональд Трамп постарается придать процедуре подписания меморандума с Ираном символичности и масштаба. Соглашение с Тегераном американский лидер намерен заключить в свой 80-ый день рождения. Якобы, это станет подарком всем. "Сразу после подписания сделки с Ираном Ормузский пролив будет открыт для всех. Когда всё успокоится, мы войдём и заберём "ядерную пыль", погребённую глубоко под гранитными горами, обрушенными благодаря нашим великолепным бомбардировщикам", - заявил Трамп.

Вот только забрать обогащённый уран не так просто. Тегеран заблокировал доступ к ним, а входы в катакомбы заминировал. Завтра американский лидер на саммите G7 во Франции собирается говорить о свободе судоходства в Ормузском проливе на встречах с лидерами Египта, ОАЭ. Премьер-министр Нетаньяху на них не приглашён.

Израиль не прекращает удары по Ливану, несмотря на объявленное там перемирие. Накануне самолеты ЦАХАЛ атаковали Набатию. Тель-Авив, похоже, не намерен останавливаться. В самом Израиле снова антиправительственные протесты. Недовольны и жители Ирана. Люди требуют отложить переговоры с США.

Иранское государственное телевидение объявило, что похоронные церемонии аятоллы Хаменеи должны начаться в июле. Прощание с духовным лидером пришлось отсрочить из-за войны. Эксперты же уверены: похороны станут возможностью снова сплотить иранское общество, чтобы отомстить за его гибель. Неспроста накануне подписания соглашения Иран публикует спутниковые снимки, где видны серьёзные разрушения в результате ударов на территории американской военной базы в Кувейте.

Тегеран согласился не брать плату за проход через Ормузский пролив, утверждает источник Fox News. США, в свою очередь, снимут блокаду с иранских портов. То есть, пока день рождения Трампа идёт по плану. Правда, настроение ему подпортили рабочие. Ночью они демонтировали с фасада главного концертного комплекса Джона Кеннеди имя 47-го президента. Американцы, наблюдавшие за процессом, ликовали и аплодировали.