Собянин рассказал об обновлении Патриаршего моста

Патриарший мост оборудуют новым сходом на Якиманскую набережную. Работы пройдут в той части моста, которая проходит над Водоотводным каналом, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. Объект будет выполнен в форме цилиндра: в центре будет лифт, а вокруг по спирали сделают лестницу.

Сейчас с моста на набережную можно попасть по временным спускам. Новый сход сделает прогулки по пешему маршруту от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной комфортнее. Завершить все работы планируется в следующем году.