В Херсонесе открылась выставка работ древнегреческих мастеров

Античные статуи, керамика, посуда. Тонкая ювелирная работа греческих мастеров. На выставке в музее Античности и Византии в Херсонесе можно узнать, какими предметами искусства окружали себя тогда жители города.

Краснофигурная и чернолаковая керамика – кубки, чаши, фрагменты различных сосудов с мифологическими сюжетами. Восхождение Диониса на колесницу, окрыленные бог любви Эрот и богиня победы Ника и символ Крыма - грифон.

"Эта парадная посуда была произведена в Афинах на рубеже V-IV столетий до нашей эры. И примерно в это же время она была привезена в Херсонес, и её использовали только в особых случаях", - - рассказывает заведующая отделом античной истории ГИАМЗ "Херсонес Таврический" Виктория Нессель.

Как раз такой, особый случай - новая экспозиция в музее Античности и Византии. Предметы искусства, быт и жизнь херсонеситов. Среди экспонатов - многочисленные терракотовые статуэтки. Одни созданы в мастерских пригорода Херсонеса, другие - привезены из Греции. Чаще всего изображались боги и герои античного пантеона – украшения для жилищ и культовые предметы для святилищ, аналог современных икон и не только.

Находка 1910 года - эпиграфический памятник, сохранивший имена херсонеситов. Табличка из погребения с посвящением некоей Теттии, дочери Тимона, жены Поппия. Рядом – надгробие с изображением женщины в покрывале. Заказ варваров у греческих мастеров, настоящая революция в античном искусстве.

Театральные маски, мистические рельефы, архитектурные детали – в каждом предмете чувствуется рука мастера. Своего мрамора в Крыму не было, поэтому статуи сюда привозили из других античных полисов. И среди этих скульптур попадались настоящие шедевры, например, голова юноши атлета была сделана мастером из школы Скопаса, художника, который одним из первых отказался от использования бронзы и стал творить только в камне. Его произведения хранятся в крупнейших мировых музеях.

Впервые посетители увидят находки последних лет - фрагмент мраморной статуи - верхнюю часть ступни с пальцами, которую обнаружили при раскопках возле Владимирского собора, и солнечные часы III века до нашей эры. Они двусторонние – показывают летнее и зимнее время. Во всём мире таких предметов единицы.