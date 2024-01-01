Анна Седокова впервые заговорила о смерти Яниса Тиммы: вот что было самым страшным для певицы

Баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года. Спортсмен свел счеты с жизнью в подъезде жилого дома в Москве. Перед трагедией Янис и Анна подали на развод.

За несколько минут до рокового решения Тимма пытался дозвониться до жены. Но певица отмечала день рождения и трубку не брала. После смерти баскетболиста на артистку обрушился шквал хейта, многие винили Анну в произошедшем. Седокова комментариев не давала. Она с нервным срывом месяц пролежала в клинике.

С момента трагедии прошло уже полтора года. Артистке все еще больно вспоминать произошедшее, но она решила поделиться своими переживаниями и рассказала, что было самым страшным после гибели Тиммы.

"Весь мир меня ненавидел после смерти Яниса. Я боялась в такси ехать. Мне казалось, что меня высадят из-за ненависти этой", — призналась Седокова во время шоу "Мастер игры".

Выжить певице помогли дети. Она понимала, что если не справится с произошедшим, о ее детях некому будет позаботиться.

"Но я не могла сдаться. У моей старшей дочери никого нет, кроме меня", — со слезами на глазах произнесла Анна.

Напомним, что старшая дочь Седоковой Алина Белькевич рано лишилась отца — известного футболиста. Сейчас девушке 21 год. Алина переехала в США. Второй дочери певицы Монике 14 лет, девочка живет с папой. Также у Анны есть сын. Гектору 9 лет, мальчик был очень привязан к Янису и считал его своим папой.