Паника в Краматорске: Украина спешно эвакуирует предприятия из города

Успешные действия российских военных вынудили Украину срочно начать эвакуацию основных предприятий, организаций и их персонала из Краматорска. Об этом сообщает Минобороны России.

В Константиновке российские войска продолжают зачистку. За сутки в городе освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по местам хранения беспилотников, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры противника.

Силы ПВО уничтожили 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника ВСУ.