Станцию "Курьяново" Бирюлевской линии оформят в индустриальном стиле

Станцию "Курьяново" новой Бирюлевской линии метро оформят в индустриальном стиле. Этот образ связан с историей района Печатники, где она расположится, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В дизайне преобладает железобетон, который используют для отделки путевых стен, колонн между путями и потолка. Наземные павильоны будут нарочито простой формы. Балки под потолком выполнят из аквапанелей с отделкой под монолитный бетон. Для полов станции применят натуральный камень.

Станцию "Курьяново" построят между Батюнинским и Проектируемым проездом 5112. К её возведению уже приступили. Сейчас идёт проходка левого тоннеля от станции "Кленовый бульвар". После её завершения приступят к правому тоннелю