Режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за прорыва дамбы

Режим ЧС ввели сегодня в четырех населенных пунктах Краснодарского края. На реке Кубань произошел прорыв дамбы. Как заявили в администрации Крымского района, из-за прорыва дамбы затопило более 4 тысяч гектаров сельхозземель. Существует угроза для жилых домов. Людей предупредили о возможной эвакуации.

Жёлтый уровень погодной опасности до вечера будет действовать в Москве. Столичный регион приходит в себя после мощного грозового ливня, который обрушился на город и его окрестности накануне. Всего за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков. Затопило магазины, парковки и подземные переходы. Автомобили ушли под воду по самую крышу.

Не легче пришлось пассажирам общественного транспорта. Потоки прорывались в салоны автобусов. Стихия нарушила и движение электричек. На круглосуточное дежурство вышли 300 бригад сотрудников ЖКХ. Они оперативно устраняли подтопления, распиливали и увозили поваленные ветром деревья.