Путин поздравил с юбилеем Елену Сафонову

Владимир Путин отметил актёрское мастерство и исполнительский талант Елены Сафоновой. Президент направил заслуженной артистке России поздравление с юбилеем.

Глава государства подчеркнул, что Сафонова внесла большой вклад в развитие отечественного кинематографа и создала яркую палитру запоминающихся женских образов. Путин пожелал Сафоновой здоровья, вдохновения и благополучия.

14 июня Елене Сафоновой исполнилось 70 лет. Она известна зрителям по таким фильмам, как "Зимняя вишня", "Катала", "Принцесса на бобах".