Президент Польши выдвинул ультиматум Зеленскому

Кароль Навроцкий дал Владимиру Зеленскому несколько дней на отказ от героизации пособников фашистов. Как пишет Rzeczpospolita, президент Польши ждёт, когда главарь киевского режима переименует подразделение ВСУ имени героев УПА* (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

В противном случае Польша лишит Зеленского высшей госнаграды страны - ордена Белого Орла. Президент Польши не давал украинской стороне точных сроков для переименования подразделения, но речь идёт скорее о днях, чем о неделях, отмечает польская газета.

Ранее Навроцкий критиковал Зеленского за героизацию бандеровцев. "К сожалению, президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета и прославления бандитов и убийц не готова стать частью европейской семьи", - говорил польский лидер.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер назвал решение Зеленского плевком в лицо поляков. Экс-президент страны Лех Валенса заявил, что, воздавая честь бандитам, Зеленский оскорбил всех убитых поляков.

*запрещенная в России экстремистская организация