Путин поздравил Александра Сокурова с 75-летием

Владимир Путин поздравил кинорежиссера Александра Сокурова с 75-летием. В телеграмме президент отметил многолетнее преданное служение искусству мастера и большой личный вклад в воспитание молодых дарований. Также глава государства подчеркнул, что Александра Николаевича ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск.

Сегодня же 70-тилетие празднует заслуженная артистка России Елена Сафонова. В поздравительной телеграмме ей президент особо отметил яркую палитру запоминающихся женских образов, созданных актрисой, и пожелал Сафоновой благополучия и вдохновения.