Нетаньяху расстроил Трампа в день рождения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху испортил настроение американскому президенту в день его 80-летия. Израиль утром 14 июня нанёс мощные удары по Бейруту. В Тель-Авиве утверждали, что ликвидирован один из командиров "Хезболлы".

В Вашингтоне новая атака на Ливан не вызвала воодушевления. Глава Белого дома заявил, что Израиль не должен был обстреливать Бейрут даже в качестве ответной атаки в знаменательный день. И Трамп имел в ввиду вовсе не свой день рождения, а заключение мирного соглашения с Ираном, которое, по обещаниям американского лидера, должно состояться именно сегодня.

"У Израиля есть право защищаться, но атака, на которую он реагировал, была очень незначительной и бессмысленной, никто не был ранен или убит, и она не должна нарушить этот важный процесс", - написал Трамп в соцсети. Издание Axios узнало, что Трамп был взбешён решением Нетаньяху ударить по Бейруту.

Ранее постпред США при ООН Майкл Уолтц выразил уверенность в том, что сделка с Ираном будет подписана в воскресенье, 14 июня.