Путин позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием

Владимир Путин поздравил американского лидера с 80-летием. О телефонном разговоре российского президента с Дональдом Трампом рассказал Юрий Ушаков.

По словам помощника президента России, телефонный разговор продолжался 55 минут. Путин и Трамп обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения России и США.

Известно, что Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине. При этом он сказал, что готов воздействовать и на европейцев, и на Киев в вопросе урегулирования.

Особо было отмечено, что недавние удары ВСУ по российским гражданским объектам мешают урегулированию на Украине. Для активизации мирного процесса скоро в Москву прилетят спецполсланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

Ушаков также рассказал, что общение Путина и Трампа было неформальным и прошло не без юмора. Трамп был тронут поздравлениями Путина, поблагодарил и сообщил, что президент России первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня.