Сорвана ротация подразделений ВСУ: новые подвиги героев СВО

Новые примеры профессионализма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Лейтенант Кирилл Плесовских обнаружил три вражеских опорника и скопление боевиков. Передав координаты противника артиллеристам, Кирилл корректировал огонь. Точными ударами были уничтожены фортификационные сооружения неприятеля и сорвана ротация подразделений ВСУ.

Младший сержант Сергей Корниецкий в ходе воздушной разведки выявил замаскированную арт-установку неонацистов и с помощью беспилотника ликвидировал огневую позицию врага, расчистив путь для продвижения наших штурмовых отрядов.