Ночью 15 июня силы ПВО сбили над Россией 123 беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 123 украинских беспилотника.

Вражеские БПЛА были зафиксированы и уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями.

Все беспилотники были самолетного типа, заявили в Минобороны России.

Три человека погибли в результате атаки БПЛА по жилому сектору Тулы, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Еще трое пострадали – двое взрослых и годовалый ребенок.

Четыре беспилотника были уничтожен на подлете к Москве. Информации о пострадавших и разрушениях нет. На месте падения обломков работают спецалисты экстренных служб, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 249 вражеских БПЛА.