Информация о ситуации в зоне СВО. Там российские войска ведут ожесточённые бои за Константиновку. Как сообщают с передовой, наши штурмовые группы ликвидируют националистов, блокированных в юго-западной части города. Свои позиции радикалы сдают и в Краматорске - это один из важнейших транспортно-логистических узлов противника.

Южная группировка войск продолжает зачищать Константиновку. Сейчас штурмовые группы полностью изолировали районы, в которых остались последние силы ВСУ. Значительно снизилась интенсивность атак радикалов. У тех, кто ещё пытается сопротивляться, заканчиваются боеприпасы и продовольствие.

В Константиновке артиллеристы Южной группировки войск стёрли с лица земли два пункта управления БПЛА. Радикалы скрывались в жилой постройке. Кроме того, российские военнослужащие усилили контроль за главным путем снабжения противника в этом городе - трассой на Дружковку. От исхода боевых действий зависит дальнейшее продвижение к Краматорско - Славянской агломерации.

Взятие Константиновки откроет дорогу на Краматорск - самый важный транспортно-логистический узел боевиков. Киевский режим это понимает, потому и вывозит из Краматорска население и оборонные предприятия, где, в частности, ремонтировали бронетехнику и изготавливали стволы для крупнокалиберных орудий.

Впрочем, оборона ВСУ в Краматорске тоже трещит по швам. Там наши артиллеристы и операторы ударных дронов Южной группировки войск методично уничтожают пункты управления БПЛА, блиндажи, технику и личный состав боевиков. Причём, интенсивная работа на этом направлении не останавливалась с ноября прошлого года. Врага выбивают и днём, и ночью.

С успехом выполняют поставленные задачи и бойцы группировки войск "Днепр". На Ореховском направлении в Запорожской области наши разведчики с воздуха заметили позиции ВСУ. При поддержке артиллерии и дронов штурмовые группы стремительно зашли с разных направлений и захватили важный опорный пункт. Противник был застигнут врасплох, а наши военные быстро и без потерь выполнили боевую задачу.