В Армении вышли на улицы недовольные странной победой Пашиняна

В Ереване и других крупных городах Армении сотни людей вышли на акции протеста после объявления окончательных результатов парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия пересчитала голоса на трёх участках страны, и партия премьер-министра Никола Пашиняна чудесным образом преодолела пятидесятипроцентный порог. Теперь она сможет единолично сформировать правительство. Сторонники оппозиции называют такие итоги абсурдом и заявляют, что их голоса просто украли.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня в обстановке беспрецедентного вмешательства со стороны Запада и жёсткого давления на избирателей и политических оппонентов. Глав оппозиционных партий действующий премьер-министр Никол Пашинян и вовсе обещал упечь за решётку сразу после закрытия участков для голосования.