Минобороны: Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска

Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, активно готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска. Об этом заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили высокие темпы продвижения подразделений "Южной" группировки войск в Константиновке. От этого города до Славянско-Краматорской агломерации – менее 30 километров. Украина скоро потеряет и эти два города, говорится в сообщении.

В связи с этим из Краматорска уже идёт эвакуация в западные области страны предприятий вместе с персоналом, а также семей с детьми до 17 лет.