США и Иран достигли соглашения

Соглашение между США и Ираном достигнуто, заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.



По его словам, Вашингтон и Тегеран объявили о немедленном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии.



"После интенсивных переговоров мы с радостью объявляем, что соглашение о мире между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран было достигнуто. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии", — написал Шахбаз Шариф.



Сразу после президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о мирном соглашении с Ираном. Он также заявил о снятии блокады с Ормузского пролива.