Тегеран раскрыл детали проекта меморандума о взаимопонимании между Ираном и США

Тегеран раскрыл детали проекта меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, пишет иранское агентство Mehr.

Исламская республика подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.

Некоторые другие пункты, которые публикует иранское агентство Mehr:

— Немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;

— Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана;

— Полное снятие морской блокады;

— Обязательство США вывести войска из окрестностей Ирана;

— Открытие Ормузского пролива;

— Приостановка санкций на продажу нефти;

— План реконструкции Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов со стороны США и их союзников;

— Разблокировка 24 миллиардов долларов замороженных средств Ирана в течение 60-дневного периода окончательных переговоров.

15 июня президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о мирном соглашении с Ираном. Вашингтон и Тегеран объявили о немедленном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии.