Тегеран раскрыл детали проекта меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, пишет иранское агентство Mehr.



Исламская республика подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.



Некоторые другие пункты, которые публикует иранское агентство Mehr:



— Немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;



— Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана;



— Полное снятие морской блокады;



— Обязательство США вывести войска из окрестностей Ирана;



— Открытие Ормузского пролива;



— Приостановка санкций на продажу нефти;



— План реконструкции Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов со стороны США и их союзников;



— Разблокировка 24 миллиардов долларов замороженных средств Ирана в течение 60-дневного периода окончательных переговоров.



15 июня президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о мирном соглашении с Ираном. Вашингтон и Тегеран объявили о немедленном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии.