Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Самаре. Еще 12, в том числе двое детей, пострадали, сообщили ТАСС в администрации города.



"Погиб один человек, пострадало 12 человек (из них двое детей). Госпитализировано 2 человека. Остальным 10 пострадавшим после осмотра специалистами и оказании медицинской помощи назначено амбулаторное лечение", — сообщили в ведомстве.



Предварительно, 14 июня в Самаре в многоквартирном доме по улице 22-го Партсъезда в одной из квартир на первом этаже произошел хлопок бытового газа, сообщили ранее в прокуратуре региона.



Огонь охватил жилые квартиры со второго по четвертый этаж, а также торговые помещения, площадь пожара достигла 300 кв. метров, ночью открытое горение ликвидировали. Из-за пожара в доме пострадало 24 квартиры.