Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за помощь в урегулировании конфликта с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп отметил помощь президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта США с Ираном, передает The New York Times.



"Он похвалил двух лидеров — председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина - за содействие в урегулировании и резко раскритиковал господина Нетаньяху за усиление атак, которые едва не сорвали окончательное соглашение", — пишет издание.



При этом президент США раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его "очень сложным парнем", отмечает The New York Times. По словам Трампа, американский лидер "спас Израиль от ядерного уничтожения".



15 июня президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о мирном соглашении с Ираном. Вашингтон и Тегеран объявили о немедленном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии.