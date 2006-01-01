Никишин, Свечников и Кочетков стали обладателями Кубка Стэнли

Российские хоккеисты Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников в составе "Каролины Харрикейнз" стали обладателями Кубка Стэнли.

Команда одолела "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:0, выиграв серию 4-2, передает РИА Новости.

"Каролина" впервые с 2006 года завоевала главный трофей НХЛ. Российские хоккеисты внесли свой вклад в успех команды: нападающий Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот и применил шесть силовых приемов.

"Каролина Харрикейнз" считается "самой русской" командой в Национальной хоккейной лиге, за последние несколько лет клуб выбрал на драфте более десятка россиян.

Ранее стало известно, что форвард и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прилетел в Россию с семьей. В июне завершается его контракт с клубом, спортсмен обещал принять решение о продолжении карьеры летом.