Сделка между США и Ираном: заявления сторон

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном и снятии морской блокады.

После подписания документа откроется и Ормузский пролив, где специалисты начнут разминирование.

"Поздравляю всех. Нефть потечет в обе стороны снова для региона и мира", — заключил президент", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

В Тегеране подтвердили согласование текста сделки и заявили о победе над США. Подписание состоится 19 июня в Швейцарии, заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади.

"Взятые Ираном обязательства несопоставимы с нашими достижениями", - подчеркнул дипломат.

Пакистанские власти, которые выступали посредниками на переговорах, сообщили, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах. США обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана и разработать вместе с союзниками планов восстановления Ирана.