ВСУ атаковали мосты из Херсонской области в Крым возле Чонгара и Геническа.

Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Сооружение, соединяющее Геническ с Арбатской стрелкой, тоже получило повреждения, сейчас туда не допускают транспорт.

В настоящий момент в регионе сохраняется беспилотная опасность, поэтому специалисты не могут приступить к оценке степени повреждений.

"Специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб", - сказал Сальдо.

Это уже не первый раз за неделю, когда ВСУ атакуют мосты в направлении Крыма. В субботу противник нанес удары по мостам в направлении Чонгара и между Геническом и Арбатской стрелкой.