Открытие Ормузского пролива и снятие санкций: о чем договорились США и Иран

Открытие Ормузского пролива, снятие санкций с Ирана и мир на Ближнем Востоке. О достижении долгожданного соглашения заявили президент США и руководство Исламской республики. Выступающий посредником премьер Пакистана сообщил: подписание меморандума ожидается в пятницу. Дональд Трамп благодарит за содействие Москву и вновь называет себя миротворцем. Однако спутать его планы ещё может главный союзник в лице израильского лидера Нетаньяху.

В Москве было около полуночи, когда Дональд Трамп в своей соцсети написал:

"Эта великая сделка принесет мир и безопасность всему региону. Многие президенты пытались заключить мир с Ираном, и все они потерпели неудачу до меня. Лидеры региона впервые нашли президента, который способен помочь им достичь настоящего мира. С открытием пролива после подписания сделки в пятницу нефть снова начнёт течь в обоих направлениях".

Разблокировка Ормузского пролива - один из 14 пунктов меморандума. Он предусматривает, что полностью движение судов возобновится в течение 30 дней. Однако, как следует из информации сервисов отслеживания, сегодня рано утром первый танкер уже прошел через пролив. Подтвердил достижение соглашения и Высший совет нацбезопасности Ирана. Главным в Тегеране считают немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп отметил вклад России в урегулирование конфликта.

В руководстве Исламской республики заявили, что в последний момент судьба сделки буквально висела на волоске. Причиной стал новый удар Израиля по Ливану. Иран уже был готов прекратить переговоры, но Трампу удалось убедить Тегеран отказаться от ответной атаки и вернуться к обсуждению.

Помимо прекращения огня, ключевыми в Тегеране считают вывод американских войск из районов, окружающих Иран, снятие санкций, выделение США и союзниками 300 миллиардов долларов на восстановление. Одновременно Тегеран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Но ракетные программы страны из переговоров исключены.

Подписать меморандум должны в пятницу, 19 июня, в Женеве. Однако наблюдатели отмечают, что сделка все еще может не состояться из-за позиции Израиля. Премьер Нетаньяху заявил Трампу, что не считает себя связанным соглашением США и Ирана и отказался прекращать операцию в Ливане. Для главы Белого дома это стало неприятным сюрпризом.

У Вашингтона и Тель-Авива есть еще четыре дня на решение всех вопросов. В противном случае Иран может отказаться от сделки.