В Северной Осетии река вышла из берегов

Сразу в нескольких регионах европейской части страны ликвидируют последствия сильных дождей. В селении Мичурино Северной Осетии река вышла из берегов. Туда направили экскаваторы, чтобы расчистить русло и отвести воду. В соседнем посёлке затопило несколько улиц.

А во Владикавказе коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. В регионе действует штормовое предупреждение. По прогнозам, сегодня и завтра республика будет во власти стихии.

В Дагестане - также подтопления. В Хасавюрте - дороги в воде. В сёлах спасатели ведут подворовые обходы, оценивают ущерб. По данным МЧС, непогода в регионе также продержится до завтрашнего дня включительно.