Магаданский медвежонок тормозит машины и клянчит у водителей еду

Необычный попрошайка поселился рядом с одной из дорог в Магаданской области. Бурый медвежонок тормозит автомобили и клянчит у водителей еду. Но, как предупреждают эксперты, ситуация далеко не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд. Почему не стоит идти на поводу даже у самого симпатичного попрошайки?

Под Магаданом появился самый симпатичный попрошайка. Косолапый, пушистый, с аккуратными ушками, носиком - бусинкой и такими добрыми глазами, что отказать невозможно. Встречает каждую машину.

Двухлетний медвежонок почувствовал силу своего нечеловеческого обаяния и каждый день этим пользуется. Вместо того, чтобы идти к нерестовым рекам - там сейчас полно горбуши - сидит у дороги и выпрашивает еду.

"В этом году он, может быть, еще не очень опасен. Но уже на следующий год это будет полноправный зверь, которого надо опасаться. И, конечно, такого зверя нужно изымать из природы. Потому что это грозит только неприятностями", - рассказал Николай Докучаев, заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктор биологических наук.

Очарованные медвежонком люди умиляются, устраивают фотосессии и не понимают, насколько сильно рискуют. Под Хабаровском такое тесное общение с медведем чуть не закончилось трагедией. Хищник около месяца бродил в окрестностях, изучал улицы и дворы. А потом попытался атаковать человека. Мужчина не растерялся, ему удалось спугнуть косолапого.

На Сахалине не хватает только сказочной Маши. Там в бухте Тихой разгуливают сразу три медведя. Никого не боятся, ведут себя максимально спокойно и по-хозяйски. На людей не обращают никакого внимания. Та же картина в Омске - у косолапых начался период свадеб. Они кажутся весьма добродушными. Но ключевое слово здесь - "кажутся".

Магаданский симпатяга продолжает строить автолюбителям глазки. Но все больше тех, кто ему вежливо отказывает. Медвежонок делает вид, что не расслышал. Но ему в ближайшее время предстоит сделать важный выбор - вернуться к своим, в дикую природу. Или навсегда остаться с людьми.