Минобороны отчиталось о массированном ударе по трем городам на Украине

Российские Вооруженные силы минувшей ночью нанесли массированный удар большой дальности по территории Украины.

Целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары были нанесены по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.