Собянин: Утверждена архитектурная концепция "школы будущего" в Таганском районе

Правительство Москвы утвердило архитектурную концепцию "школы будущего" в Таганском районе. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Современное здание на 1100 мест появится на Новорогожской улице. Фасад выполнят в виде пазла из разноформатных элементов. А внутри создадут современные образовательные пространства.

Там будут учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс для естествознания, мастерские, универсальная студия для занятий хореографией и спортивные залы. Сердцем школы станет пространство, которое объединит вестибюль, видовые зоны отдыха, обеденный зал, медиатеку и амфитеатр.

Завершить строительство планируют в соответствии с Адресной инвестиционной программой в 2028 году.