ФСБ вскрыла мошенничество с акциями компаний на 7 млрд рублей

Сотрудники ФСБ вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний на семь миллиардов рублей.

Злоумышленники - руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited - действовали в обход контрсанкций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужба установила, что брокеры вступили в сговор с ООО "Инвестиционная палата" и по поддельным документам обменивали замороженные депозитарные расписки США на акции российских предприятий. Сообщается, что акции принадлежат топливно-энергетическим и телекоммуникационным компаниям.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и в офисах фигурантов проведены обыски. Трех подозреваемых заключили под стражу, двух - под домашний арест. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали женщину, которая обманывала покупателей недвижимости. Мошенница уверяла, что у нее якобы есть возможность купить недвижимость на электронных торговых площадках по ценам ниже рыночных.