Минобороны: в Киево-Печерскую лавру попала ракета Patriot

В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы не наносят и не планируют наносить удары по гражданской инфраструктуре. Так в ведомстве отреагировали на сообщения о пожаре в Киево-Печерской лавре в Киеве.

"По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса "Патриот", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.

Кроме того, Минобороны опубликовало список целей ночного удара. Поражены киевский завод "Радар", цех по производству БПЛА на территории киностудии им. А. П. Довженко, предприятия "Беспилотные технологии", "Завод Маяк", производящий боевые части для крылатых ракет "Фламинго".

Пожар в Киево-Печерской лавре вспыхнул минувшей ночью. Пламя охватило крышу Успенского собора.