Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем рождения

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину.

15 июля китайскому лидеру исполнилось 73 года. В своем поздравлении Путин обратился к Си Цзиньпину со словами "дорогой друг" и сказал, что с теплом вспоминает недавнюю встречу в Пекине.

Путин отметил, что КНР под руководством Си добивается "впечатляющих достижений" во всех областях и укрепляет свои позиции на международной арене.

"Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - говорится в тексте телеграммы.

Ранее Путин поздравил по телефону с юбилеем президента США Дональда Трампа – 14 июня ему исполнилось 80 лет.