Глава Минтранса доложил Путину о работе ведомства

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу Минтранса. Андрей Никитин доложил президенту о приоритетных направлениях работы ведомства. Среди них - развитие водного транспорта. Флагманом здесь выступает Москва - в столице запущен масштабный проект пассажирских перевозок по Москве-реке.

В центре внимания и беспрецедентный для нашей страны проект высокоскоростной железнодорожной магистрали. Над созданием специального поезда совместно работают 150 предприятий. Идёт возведение инженерных сооружений на участке между Москвой и Санкт-Петербургом. Параллельно идёт разработка и других направлений.