Глава Минтранса доложил Путину о работе ведомства

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу Минтранса. Андрей Никитин доложил президенту о приоритетных направлениях работы ведомства. Среди них - развитие водного транспорта. Флагманом здесь выступает Москва - в столице запущен масштабный проект пассажирских перевозок по Москве-реке.
В центре внимания и беспрецедентный для нашей страны проект высокоскоростной железнодорожной магистрали. Над созданием специального поезда совместно работают 150 предприятий. Идёт возведение инженерных сооружений на участке между Москвой и Санкт-Петербургом. Параллельно идёт разработка и других направлений.
Никитин: Если говорить о российских дорогах, то самый эффективный маршрут – это участок Москва – Нижний Новгород и далее до Казани. То есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект – это международный проект Москва – Минск, и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут. Поэтому, с Вашего разрешения, разрешите приступить к предварительной проработке этих проектов. Соответствующую просьбу я направлю.
Путин: Конечно.