Собянин: Два высокотехнологичных производства появились в "Технополисе Москва"

Сегодня на площадке "Технополиса Москва" были запущены сразу два высокотехнологичных производства. Как рассказал в мессенджере "Макс" мэр столицы Сергей Собянин, здесь будет выпускаться продукция, которая раньше зависела от импорта, в том числе медицинское оборудование и бортовая светотехника для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса.

Еще недавно здесь были пустые ангары. Сегодня высокотехнологичное производство. Построенный при поддержке города промышленный комплекс объединил под одной крышей заводы по изготовлению медицинского оборудования и энергосберегающих светоприборов. Создано более 460 новых рабочих мест.

"Открыли сразу два высокотехнологичных производства в ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь будет выпускаться продукция, которая раньше полностью зависела от импорта, включая сложнейшее медицинское оборудование и бортовую светотехнику для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса. В создание двух производств вложились частные инвесторы, а город, в свою очередь, предоставил им льготы", - сообщил Собянин.

Здесь изготавливают паровые и низкотемпературные стерилизаторы, дезинфекционно-моечные машины и установки для обработки гибких эндоскопов. Резидент особой экономической зоны Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов перенес основное производство в столицу и стал единственным в России заводом полного цикла. Уровень локализации - 100 %.

"Созданием этого завода мы полностью обеспечиваем технологическую независимость. Только за последнее три года в лечебные учреждения Москвы поставлено более 760 единиц различной техники, медицинской. Мы рассчитываем, что программа будет продолжена не только в Москве, но и в других городах России", - рассказал Алексей Зезуля, член совета директоров ТЗМОИ.

Запуск новых производственных мощностей позволит нарастить серийный выпуск, расширить ассортимент и значительно сократит сроки производства продукции, необходимой для непрерывной работы учреждений здравоохранения, лабораторий и фармацевтических компаний.

"Наше оборудование служит для того, чтобы обеспечить стерилизацию и дезинфекцию медицинских инструментов, которые многократно оборачиваются внутри лечебных учреждений. Подготовить инструменты от одного пациента к другому, чтобы исключить возможность передачи какой-то инфекции от одного к другому", - рассказал Александр Просвиряков, генеральный директор ТЗМОИ.

Правительство Москвы вместе с особой экономической зоной "Технополис Москва" предоставляет бизнесу готовую современную инфраструктуру для запуска предприятий и экономические льготы. Это позволяет сосредоточиться на выпуске и улучшении продукции, а не терять время на организацию рабочего процесса. Взамен город получает от бизнеса инвестиции для развития промышленности.

От монтажа компонентов на печатные платы до герметизации и контроля качества. На новом заводе энергосберегающих светоприборов организован полный цикл сборки светотехники для гражданской авиации, пассажирского флота и космической техники. Его изделия работают десятки часов без необходимости замены ламп.

"Площадь нового здания составляет 5,5 тысяч квадратных метров. Мы его уже оснастили новым технологическим оборудованием, и фактически наши производственные возможности с введением этой площадки выросли в 1,5 раза", - сообщил Андрей Северцев, генеральный директор АО Научно-производственный центр НИИ Микроприборов.

Сегодня Москва - флагман промышленного развития, на чьи решения ориентируются регионы. К 2030 году планируется удвоить объем современной промышленной инфраструктуры.