В Москве обсудили запросы сферы розничной торговли

В столице стартовали сессии для подготовки прогноза кадровой потребности экономики до 2033 года. В этот раз его составят после прямого диалога с предпринимателями.

На первой встрече обсудили запросы сферы розничной торговли. Она одна из крупнейших в городе по количеству сотрудников. И изменения в этой отрасли за последние семь лет произошли значительные. На смену обычным магазинам пришли онлайн-сервисы и маркетплейсы. А значит, нужны работники с другой специализацией. Впрочем, представители остальных сфер тоже смогут обозначить, в каких кандидатах они больше всего нуждаются.

"У нас на ближайшие три месяца запланирована целая серия аналогичных встреч с представителями всех крупнейших отраслей экономики, по результатам которых мы планируем подготовить действительно качественный, проработанный прогноз кадровой потребности", - рассказала Мария Багреева, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.