В музейном саду усадьбы Остермана появилось огромное сказочное пространство

Сад усадьбы Остермана превратился в огромное сказочное пространство. Память предков там оживает не только в арт-объектах, но и музыке, кино и множестве мастер-классов. Меняются участники и темы, но главный хранитель - всегда на посту, и миновать его невозможно.

В центре столицы, во дворе Всероссийского музея декоративного искусства, поселился самый большой и, пожалуй, культурный усатый в России. Кот Баюн, персонаж славянских волшебных сказок стал хранителем и символом нового летнего фестиваля, где русский культурный код переосмысливают современные художники.

"27 метров хвост. Это кот с самым большим хвостом! Здесь использованы деревянный каркас, пиленный, фабричные материалы - фанера и орешник крашенный, тоже по технологии. Там она обрабатывается несколько раз, шлифуется, зачищается, красится. Такая долгая работа", - рассказал Антон Кочуркин, архитектор фестиваля "Русский КоТ".

Гигантский кот не просто мурлычет и рассказывает сказки - он их даже показывает! Через видеопроекции. В саду усадьбы графа Остермана экспонаты словно выходят из витрин. Перед художниками стояла задача создать современные арт-объекты, но с отсылкой к народным промыслам, которые есть в музее декоративного искусства. В своем "Витязе" Дмитрий Аске соединил дымковскую глиняную игрушку с компьютерной графикой. А еще здесь появились гигантские качели в виде красного коня. И коллекция под открытым небом будет дополняться каждую неделю.

"Этот фестиваль включает и наивную простоту русского искусства, и более глубокие смыслы. Здесь можно будет действительно окунуться и познать нашу современную культуру. И, конечно, прийти в музей. Мы постарались сделать так, что музей будет полон разных выставок. Мы открыли Веру Мухину, скоро откроется "Шито-Вышито". Будет выставка, посвященная Городцу, Гусь-Хрустальному", - рассказала Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского музея декоративного искусства.

Пространство у музея на три месяца станет площадкой для ярмарки, концертов, кинопоказов, спектаклей с чаепитием и творческих лабораторий. В мастерских учат тому, что почти забыто. Например, искусству "сажения по бели" - старинной вышивке жемчугом, которой более 400 лет.

В детской зоне маленькие посетители создают костюмы и тут же играют импровизационные спектакли. Каждую неделю лета во дворе музея будет новая тема и программа, в которой оживут сказка и искусство.