В Москве заявили, что мир между США и Ираном "еще хрупок"

США и Иран с посредниками проделали большую работу по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, но мир еще хрупок.

Если меморандум будет подписан, то взаимодействие по основному направлению урегулирования ближневосточного кризиса будет продолжена, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Если коротко, то мир еще хрупок", - напомнил он.

Ранее США и Иран достигли соглашения по прекращению войны и окончанию морской блокады. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня.