Российские войска завершили освобождение населенного пункта Артема в Донецкой народной республике. Ранее поселок носил название Долгая Балка.

Об освобождении поселка сообщили в российском Минобороны.

В военном ведомстве так сообщили, что за минувшие сутки в Красном Лимане войск освободили 35 зданий и уничтожили до 30 солдат ВСУ. В Константиновке освобождено более 100 зданий.

"Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1265 военных за сутки", - говорится в сообщении ведомства.